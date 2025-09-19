Vodafone "Bi' Düşünsene" programıyla öğrencilerin fikirlerini ödüllendirecek

Vodafone, yenilikçi projeler geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerine yönelik 'Bi' Düşünsene' programını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerine yön verecek gençlerin yanında duran Vodafone, üniversite öğrencilerine yönelik fikir maratonu düzenleyecek.

Yenilikçi projeler geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerine açık Bi' Düşünsene programını hayata geçiren şirket, farklı aşamaları başarıyla geçerek İstanbul'daki büyük finali kazanan takıma 750 bin lira para ödülü dağıtacak.

Yaklaşık 3 ay sürecek program boyunca Türkiye genelinde 10 üniversitede etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerde, Vodafone'un sürekli eğitim-gelişim kültürü ve küresel çapta sunduğu kariyer fırsatları tanıtılacak.

Üniversite kampüslerinde ilgi çekici ve akılda kalıcı bir atmosfer eşliğinde eğlenceli ve interaktif deneyimlerin sunulacağı programa katılan öğrenciler, Vodafone yöneticilerinin de yer alacağı etkinliklerde, şirket ve teknoloji dünyasını daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Program kapsamında, Vodafone ve Vodafone FreeZone sponsorluğunda hem kampüslerde hem de dijital platformlarda iletişim ve etkileşim faaliyetleri de yürütülecek.

Ekipler halinde başvuru yapılabilecek

Bölüm veya sınıf kısıtlaması olmaksızın, üniversitelerde yaratıcı fikirlere ve çözümlere sahip tüm öğrenciler, ekipler halinde programa başvuru yapabilecek.

Yarışmaya başvuru için iki farklı simülasyon senaryosundan biri seçilecek. 'E-Atıkları Dönüştür, Geleceği Tasarla' konseptli birinci senaryoda, Vodafone'un 'Dünya İçin Lazım' e-atık projesine erişimin artırılması, kamuoyunda farkındalığın yükseltilmesi ve farklı hedef grupları arasında sosyal etki yaratılması hedefleniyor. 'Dijital Dünyaya Akıllı Dokunuş' temalı ikinci senaryo ise gençlerin dijital farkındalığını, teknolojiye dayalı değer yaratma becerisini ve sosyal ihtiyaçlar için stratejik çözümler geliştirme yeteneğini ölçmeyi amaçlıyor.

Takımlar, seçtikleri simülasyon üzerinde çalıştıktan sonra kendilerine verilen görevleri tamamlayacak ve çözümlerini platform üzerinden sunacak.

Her simülasyon, dört farklı görevden oluşacak. 'Test Tabanlı' görev için takımlar, Vodafone ve seçilen simülasyon teması hakkındaki temel bilgilerini, analitik becerilerini ve genel muhakeme yeteneklerini ölçmek amacıyla tasarlanan çoktan seçmeli bir teste girecek. Analitik düşünme ve yazılı iletişim becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 'Metin Tabanlı' görev için takımların, belirli bir sorunu analiz etmesi ve yazılı bir çözüm raporu sunması beklenecek.

'Sunum Hazırlığı' görevi için takımlar, kendilerine verilen görev kapsamında 10 sayfaya kadar bir sunum dosyası hazırlayacak. Bu sunumlar, strateji, yapı ve içerik kalitesine göre değerlendirilecek. 'Video Tabanlı Sunum' görevi kapsamında da takımlar, önerdikleri çözümü açıklamak için 5 dakikayı geçmeyen bir video sunumu hazırlayacak. Video, hem içerik hem de sunum becerileri açısından ele alınacak.

Başvurularını projenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek adaylar, projelerini Ludi platformuna yükleyecek. Ludi üzerinden sunulan projeler arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 30'u seçilecek. Finale kalacak 10 fikir ise Vodafone çalışanlarından oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek.

Finalist takımlar, İstanbul'da aralık ayında gerçekleşecek büyük finale davet edilecek. Finalde birinci takıma 750 bin lira, ikinci takıma 500 bin lira ve üçüncü takıma 250 bin lira para ödülü sunulacak. İlk 3'e giren takımlara staj programlarında öncelik, son 10 takımın liderlik ekibine ise 'tersine mentörlük' imkanları sağlanacak.

'Bu heyecan verici yolculuğa tüm gençleri davet ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, gençleri geleceğin liderleri olarak gördüklerini, onların enerjisini ve yenilikçi bakış açısını kapsayıcı kurum kültürleriyle buluşturmayı önemsediklerini belirtti.

Bu programla gençlere sadece fikirlerini paylaşacakları bir platform değil, aynı zamanda Vodafone'un dinamik ve yaratıcı dünyasını yakından tanıyacakları bir deneyim sunacaklarını aktaran Güler, 'Programla, üniversite öğrencileri arasında işveren markası olarak bilinirliğimizi artırmayı ve Vodafone ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda 15 farklı ülkede gençlere küresel kariyer fırsatlarının kapısını açtıklarını ve onları geleceğin teknolojileriyle tanıştırdıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

'Bi' Düşünsene programı kapsamında, dijital platformlardaki iletişimler ve buna ek olarak başvuru dönemi boyunca 10 üniversitede düzenleyeceğimiz fiziksel etkinliklerle, bu fırsatlara dair farkındalığı daha da artıracağız. Bu heyecan verici yolculuğa tüm gençleri davet ediyoruz.'