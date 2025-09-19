AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, gözaltına alındı. Sungur, bugün sabah saatlerinde evine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BirGün gazetesinin haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Başkan Sungur'un yanı sıra bazı iş insanlarını da kapsadığı iddia ediliyor. Gözaltıların gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmazken, belediye yetkilileri de Başkan Sungur'un gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.