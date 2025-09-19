BIST 11.048
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.859,33
HABER /  GÜNCEL

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı! Eski başkan da tutuklanmıştı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Abone ol

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, gözaltına alındı. Sungur, bugün sabah saatlerinde evine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BirGün gazetesinin haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Başkan Sungur'un yanı sıra bazı iş insanlarını da kapsadığı iddia ediliyor. Gözaltıların gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmazken, belediye yetkilileri de Başkan Sungur'un gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi
Netanyahu'nun gerçek amacı ne? Siloam Yazıtı tartışması
Netanyahu'nun gerçek amacı ne? Siloam Yazıtı tartışması
Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu! 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu! 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Maliye'den tebliğ geldi! Vergi yüzsüzlerinin ismi bir bir açıklanacak...
Maliye'den tebliğ geldi! Vergi yüzsüzlerinin ismi bir bir açıklanacak...
Ali Koç konuşurken ezan okunmaya başlayınca söylediği şeyler dikkat çekti
Ali Koç konuşurken ezan okunmaya başlayınca söylediği şeyler dikkat çekti
Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi
Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: İnce'ye görev verildi
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Düğün takısında yeni dönem! Yeni yastık altı belli oldu
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Akıllı biyopsi ile daha doğru tanı, daha etkin tedavi
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Araç sahiplerini üzecek zam haberi! Depoları doldurun, tabela değişiyor
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü