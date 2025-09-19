Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı

Alanya'da Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Yangın bölgesinde gece boyunca karadan devam eden çalışmalara sabah saatlerinden itibaren hava araçları da katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.

"Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural da yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Havalanan helikopterler, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri, alevlerin yayılmaması için mücadele ediyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar ise bölgedeki ekiplere su ve kumanya dağıttı.