Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Davinson Sanchez kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Wilfried Singo kendi kalesine, 66. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff. Galatasaray'ın tek golünü de 8. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak puanını 3'e yükseltti. Galatasaray ise sıfır puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü sahasında Liverpool'u konuk edecek.

Frankfurt 5 - 1 Galatasaray

90'Karşılaşma Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

71'GOL! Knauff topu ağlara gönderdi ve Frankfurt 5. golü buldu. Savunmada yapılan hatada Knauff, Uğurcan'dan sıyrıldı ve topu boş ağlara gönderdi.

66'GOL! Frankfurt topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.

60'Barış Alper'in içeri çevirdiği topa İlkay vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı.

59'Frankfurt sağ kanattan etkili geldi ancak yapılan orta isabetli olmadı.

46! İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! Kullanılan duran topta Burkardt topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

37'GOL! Frankfurt topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Yunus Akgün'ün pas hatasında araya giren Doan, topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

31'Frankfurt duran topta etkili geldi. Açılan ortayı arka direğe indirdiler, Eren'e çarpan top ağlara gidiyordu ancak Eren son anda yetişerek topu çizgiden çıkardı.

23'İlkay serbest vuruşu paslaşarak kullandı ve Barış'a nefis bir top attı. Barış'ın vuruşu üstten auta gitti.

22'Barış Alper'in vuruşunda kaleci topu iki hamleyle kurtardı. Dönen topa baskı yapıp yeniden kazandık ardından Torreira'nın şutunu savunma elle kesti. Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

14'Galatasaray bu dakikalarda oyunu yönlendiren taraf.

8'GOOOL! Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Orta sahada Galatasaray baskıyla topu kazandı. Leroy Sane topu sol çaprazdaki Yunus Akgün'e bıraktı. Rakibinden sıyrılan Yunus, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

2'Frankfurt uzaklardan kaleyi yokladı son anda Uğurcan son anda uzandı ve topu kornere çeldi.

1'İlk düdük çaldı ve maça Almanlar başladı.

Frankfurt - Galatasaray ilk 11'ler

Frankfurt: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış.