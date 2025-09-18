İzmir’de mobilya fabrikasında korkutan yangın

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.Abone ol
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.