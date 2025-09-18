Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler: İki camia kanlı bıçaklı hale getirildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, hakemlik camiasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Biz öyle bir maç skoruna göre TFF'ye gelip yangın çıkaran kulüp değiliz. Dünkü maçtan sonra geldik. Seçim öncesi yapılan net bir operasyondur. Fanatik ve tuttuğu takım malum olan bir hakemin atanması seçim öncesi operasyondur. Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı!"

"KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK"

"Yabancı hakemlerin kararlara dair yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk. Kol doğal pozisyonda, Oosterwolde de kendisini yere bıraktı yazıyor."

"TFF BAŞKANININ NİYETİ YETERLİ DEĞİL"

"Türkiye Futbol Federasyonu için 'Türk futbolunu iflas etmiştir' denmemesi son derece önemlidir. Mevcut başkanın başarısı, Türk futbolunun başarısıdır. Değiştirmek istediği zihniyeti, sistemden ayırdığı insanları gördünüz. TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım! Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor! MHK başkanı hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş biri. VAR koordinatörü biri en kısa tabirle soru işareti. Kendisi Casino'da görülmüş. Ben hakem olsam etik olarak yapmazdım. Bizlerin deşifre etmesiyle kendisinden savunma istenmiştir. Savunma vermeden hakemlikten ayrılmıştır. İçeride bize söylenen yabancı bir eğitmenin VAR direktörü olduğu. Bu hakem dil bilmemektedir. FIFA online dil sınavlarını yardım alarak geçmiştir. Yaşar Kemal Uğurlu'yu not ediyorum."

"YAZIK OLUR"

"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur.."

"SINAV SORULARI MANİPÜLE EDİLMEKTEDİR"

"Geçen dönem 2 kişi MHK'den ayrıldı. Ne kadar Federasyonumuz kabul etmese de hakemlik müessesinde bu isimlerin büyük ağırlığı vardır. Başkan araştıracağını söyledi. Bu arkadaşımız genelde TFF'de etkinliklere sponsor olan, her etkinlikte teşekkür alan, hakem atamalarında yer alan, MHK Başkanının algı yaratabilmesi için ilişkilere girmesi, sık Makedonya ziyaretlerini dilimiz döndüğü kadar anlattık. Ferdi Karadoruk beyefendiyi yakın takip etmenizi istiyorum. Mevcut Federasyon bu düzeni kaldırsa da bence devam ediyor. Buraya üye olmayanların atamalarında sıkıntı yaşatır. TFF Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği. Bu sezon 9 hakem Süper Lig'e terfi etmiştir. Bu hakemler Ahmet Şahin'e yakın isimlerdir. Bu dernekte hiçbir kulübe açıklama yapmıştır. Sadece darp olaylarında açıklama yapmışlardır. 9 Ekim 2024 yılında direkt Acun Ilıcalı'yı hedef alarak açıklama yapmışlardır. Hakem atamalarının artık manuel yapılmamasını ilettik. Salı günü hakemler belirleniyor, çarşamba günü hakemlere tebliğ ediliyor, perşembe açıklanıyor. Bunun incelenmesini gerektiğini ilettik. Sınav soruları manipüle edilmektedir."

"HAKEMLERE MOBİNG YAPILIYOR"

“4 büyük kulübün maçlarına atanan hakemlere ve VAR hakemlerine bakın ve lütfen inceleyin. Eğitimler... Atamalar sıkıntılı, sınavlar sıkıntılı, en önemli bloktadaki kişiler sorunlu. Manipülasyona gelmeyen hakemlere mobbing yapılıyor. Eğitimde kullanılan görüntüler 1. Lig ve yurt dışından yapılan maçlardan kullanılıyor. Kendine güvenen, adil iş yapan kurum çekinmez.”

"İKİ CAMİA KANLI BIÇAKLI HALE GETİRİLDİ"

“Bir yapıyı yıkmaya çalışırken, başka bir yapı veya yapılar inşa ediliyor. Bunu da açıklayacağız. Hakemler arasında MHK Başkanı'nın lakabı taktik subay. Bu adı almasının sebebi, bir şekilde TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini çarpıtılmış bilgilerle ikna edebiliyor olması. Bir çağrı yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Spor Bakanımıza çağrı yapmak istiyorum. En çok da idealist, sistemde itaat etmediği için hakemlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum. Bir belediye başkanının yaptığı edepsiz açıklamalardan sonra iki camia birbirine girdi. İki camia kanlı bıçaklı hale getirildi. Yaz tatili bitirdik. İnsanlar yeni yeni futbola odaklanıyor. Daha 5. haftada... Kendi aralarında değerlendirme yapacaklar. Fenerbahçe camiasının bu gidişata dur demesi için Fenerbahçe camiasının Riva'ya gelmesi yeterli değildir.”

"BUNU NAMUS DAVASINA ÇEVİRDİK"

“Bize seçim öncesi operasyon çekilmiştir. Biz bunu namus davasına çevirdik. Bütün pisliklerinizi ortaya çıkaracağız. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Fenerbahçe camiası olarak sokaksa sokak, sosyal medyayasa sosyal medya. Seçim olmasaydı bu hafta sonu yürüyüş düzenleyecektik.”

"UEFA'YA HAKEM YOLLAMAYALIM"

"Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez! TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım! Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak."

"BUGÜNKÜ SAKİNLİĞİMİZE ALDANMAYIN"

"Bugünkü sakinliğimize aldanmayın. İçimizde fırtınalar kopuyor. Bu 2 hakemi bizim maçımıza yollayanlardan hesabını soracağız."