Trump: Filistin devletinin tanınmasını istemiyorum

İngiltere ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın bitmesini istediğini söylerken Filistin devletini tanıma kararı alan devletlere sert çıkıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. 

Starmer, Trump'ı kapıda karşılarken iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa geçen yoğun toplantının ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın burada Gazze hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. 

"FİLİSTİN'İN TANINMASI KONUSUNDA BAŞKAN İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM"

İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararına ilişkin konuşan Trump, "Bizim yapmak istediklerimiz arasında güvenli bir İsrail için adımlar atıyoruz. Rehinelerin ivedilikle serbest kalmasını da istiyorum. Bu vahşi günlerin yaşandığı günde savaş bir an önce durmalı.

Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri. İsrail ve Gazze konusu karmaşık, ancak bunu halledeceğiz. 7 Ekim dünyanın en kötü günlerinden biri oldu. Rehinelerin salınmasını istiyorum. Rehineler kurtarılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAMAS FİLİSTİN'İN GELECEĞİNDE OLAMAZ"

Starmer, Trump ile Gazze meselesini konuştuklarını dile getirerek, "Bölgede bir barış ve yol haritası oluşturulması konusunda hemfikiriz" dedi. 

Starmer, ayrıca "Hamas, Filistin yönetiminin geleceğinde hiçbir şekilde rol alamaz" dedi. 

"PUTİN BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

"Rusya'da şu anda Ukrayna'dan daha fazla asker kaybediyor ve Putin'in beni yüzüstü bırakması beni üzüyor" diyen Trump, Putin ile görüştüğünü Ukrayna'nın çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Yedi savaşı bitirdik.

En kolay olacağını düşündüğüm ise, Başkan Putin’le olan ilişkim sayesinde olacağıydı.

Ama beni yüzüstü bıraktı.

Gerçekten yüzüstü bıraktı.

"PUTİN'E BASKI UYGULAMAMIZ GEREK"

Trump'ın ardından konuşan Starmer, "Putin üzerinde baskı uygulamamız gerek. Trump bu baskıyı uyguluyor elbette. Vurulacağını düşünmediğimiz yerler vuruldu. Polonya'ya da saldırmaya çalışıyorlar.

Bu durum Rusya'nın cesaretini arttırıyor. Barış isteyen biri gibi davranmıyorlar. Ukrayna için Ukraynalılar ile birlikte yaptıklarımızı sürdürüyoruz. Fransa bu konuda çok çalıştı." dedi. 

