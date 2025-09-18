BIST 11.201
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Talha Onuk, geliştirdiği plaka ve zırhı sistemini TEKNOFEST'te tanıttı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı’nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Talha Onuk, AA muhabirine, geliştirdiği balistik plaka ve zırhlama sistemiyle ilgili bilgi verdi.

Onuk, "Geliştirmiş olduğum balistik plaka ve zırhlama sistemleri, mevcut sistemlerden üçte bir oranda daha hafiftir. Bu, personelin daha efektif olarak göğüs plakası, balistik başlık ve bunun dışında araç zırhlarında ve bunların içinde kara, deniz ve hava, bütün insanlı-insansız araçlarda kullanılabilecek bir sistem. Ayrıca, kabin mobo ve nöbet kulübesi gibi önemli yerleri zırhlama ve koruma ihtiyacını karşılama amacıyla yürüttük biz bu projeyi." diye konuştu.

Okçuluk temelli antrenör olduğunu söyleyen Onuk, "Antrenör olduğum için orada fiber malzemelerle tanıştım ve daha sonra atalarımızdan gelen Divan-ı Lügat-i Türk'ü inceleyerek geliştirmiş olduğum projeye de Kuyag ismini verdim. Kuyag ismi Divan-ı Lügat-i Türk'te zırh kelimesinin karşılığıdır. Bunu da projemizin ismi olarak tescillendirdik." şeklinde konuştu.

Onuk, Kuyag'ın tüm zırhlama sistemlerinin üçte biri oranında hafiflik sağladığına işaret ederek, "Bunun yanı sıra bu sistem, maliyette de monolitik bir sistem olmadığı ve yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği ve üretilebildiği için diğerlerinden yüzde 25 daha ucuza denk geliyor. Maliyet düşürümü de sağlıyor. Ürünümüz bütün testleri geçti ve seri üretim aşamasına geçti. Başarımızı ortaya koyduk. Burada da TEKNOFEST kapsamında yarışmada kendimizi temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılarla da bir araya geldiklerini dile getiren Onuk, "Ürünümüzü ve ülkemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Amacımız, yerli ve milli bir şekilde Türk askerine, Türk polisine, Türk jandarmasına hizmet etmek." dedi.

