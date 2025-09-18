Bakan Murat Kurum'dan belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Balıkesir Sındırgı’da yapılacak yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremden 1 ay sonra buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sındırgı’da ve Bigadiç’te toplam 531 konutumuz, köy evimizi, iş yerimizi, ahır ve camilerimizin ilk harcını döküyoruz." dedi. Bakan Kurum konuşmasında belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören evlerin yerine yapılacak yeni konutların temelleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bugün atıldı. Sındırgı’da düzenlenen temel atma törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da katıldı.

Törende konuşan Bakan Kurum, depremden 1 ay sonra afet konutlarının temellerinin atıldığına dikkat çekti:Depremin ilk dakikalardan itibaren soluğu Balıkesir’imizde aldık. O gün hasar gören evleri her afette olduğu gibi gidip bizzat köy köy gezerek yerinde gördük. Balıkesirli kardeşlerimizin gözündeki o hüzne, o korkuya yakından şahit olduk. O gün, arkadaşlarımızla birlikte söz verdik, “Sizi asla yalnız bırakmayacağız” dedik. “Sizin canınız sağ olsun. Hiç üzülmeyin. Biz devlet olarak gereken her şeyi en hızlı şekilde yapacağız” dedik. 29 Ağustos'ta İzmir'de yeni yuvaların temellerini yangının üzerinden daha 1 ay geçmeden attık. Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak bugün de aslında aynı anlayışla buradayız. Depremden 1 ay sonrasında buraya gelip sözümüzü tutmanın ve 1 ay sonrasında yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu, gururunu birlikte yaşıyoruz.

“EVLERİMİZİ 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ”

Konutların 1 yıl içinde tamamlanıp teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, “Sındırgı’da ve Bigadiç’te toplam 531 konutumuz, köy evimizi, iş yerimizi, ahır ve camilerimizin ilk harcını döküyoruz. Siz bizden, bu kardeşlerinizden emin olun, kalbiniz de müsterih olsun. Dün nasıl Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde; Antalya ve Muğla yangınlarında; Sinop, Kastamonu, Rize, Trabzon ve Bartın sellerinde; hele hele, 6 Şubat sabahı hepimizin büyük bir hüzünle uyandığı asrın felaketinde hızlıca yeni yuvalarımızı nasıl teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir’de de evlerimizi 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLARAK GÖRDÜK”

Konuşmasında hükümetin kentsel dönüşüm çalışmalarına ve sosyal konut projelerine vurgu yapan Bakan Kurum, şunları söyledi: TOKİ ve Emlak Konut’umuz eliyle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mızla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’müzle yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı güvenli, huzurlu evlerine kavuşturduk. 2002’den bu yana hızını hiç kesmeden ortaya koyduğumuz sosyal konut hamleleriyle; bu ülkenin her evladının ev sahibi olması için gece gündüz çalışan ve ter döken bir anlayışla çalıştık. Çok çalıştık; çünkü biz her zaman, kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde, bir milli güvenlik sorunu olarak gördük. Ama yetmez, inşallah çok kısa bir süre sonra; bu afetlerde söz verdiğimiz konutları bitirirken, bir süre sonra da sosyal konut alanında yeni projemizi, o önemli adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Yeni, sağlam, alt yapısı, sosyal donatısı olan konutlar yapacağız. Balıkesir’imize de buradan müjdemizi verelim. Hem Balıkesir merkezde hem de ilçelerimizde ihtiyaç görülen yerlerde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, şehit gazi ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız ve 3 çocuktan fazla çocuğu olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağız. Dönüşümü devam eden konutlarımıza yenilerini ekleyeceğiz.

“NE OLUR VAKİT KAYBETMEDEN EVLERİMİZİN YENİLENMESİ İÇİN BAŞVURALIM”

Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı: Daha dün depremi yaşamış Balıkesirli kardeşlerimizin huzurunda diyorum ki, ne olur artık gelin, vakit kaybetmeden evlerimizin yenilenmesi için başvurumuzu yapalım. Biz bu işi siyaset üstü görüyoruz. Her vatandaşımızdan, her belediyemizden gelen talebi değerlendirmek suretiyle burada elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Gerek Büyükşehir Belediyesi'nden gerek ilçelerden artık her gecikmenin bir hayata, her ertelemenin bir cana malolacağını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buradan hem vatandaşlarımıza hem de belediyelerimize çağrımızı yenileyelim. Sizden beklentimiz çok açık ve nettir. Artık kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bir kenara bırakalım. Milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayalım; kentsel dönüşüm meselesi, siyasetin değil hayatın konusudur. Bu nedenle her zamankinden daha cesur, daha aktif bir çalışmaya hep birlikte başlayalım. Balıkesir’imizi, ilçelerimizi afetlere karşı dimdik kale gibi yapmak için el birliği yapalım. Bu güzel şehri Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapmak için canla başla çalışalım.

“YIL SONUNA KADAR TÜM YUVALARI, ALNIMIZIN AKIYLA TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, 6 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da 300 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatarak, “Bu devlet saatte 23, günde 550 konutu bitiren, alnının akıyla teslim eden bir devlettir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir hikayeyi böyle bir başarıyı hiçbir yerde göremezsiniz. Bizler de inşallah yıl sonuna kadar söz verdiğimiz tüm yuvaları alnımızın akıyla teslim edeceğiz” dedi.

VALİ USTAOĞLU: 38. GÜNDE TEMEL ATILIYOR, BU ÇOK KIYMETLİ

Törende konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, “Bugün temelini atacağımız bu konutlar, fiziksel açıdan nitelikli ve depremlere karşı dayanıklı inşa edilecek olup, inşallah en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşecektir” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise depremin hemen ardından bölgeye giden Bakan Kurum’un 45-60 gün arasında evlerin temellerinin atılacağı yönündeki talimatını hatırlatarak, “Biz de köyleri gezdik. Dedik ki; Sayın Bakanımızın deprem bölgesinde yaptıkları ortada. O bir söz vermişse bunu yapar dedik. 45 ila 60 arasında bu temeller atılacak dedik. Aslında fazla vermişiz, yanılmışız; 38 gün bugün. Yani 28. günde ihale yapıldı. Bugün 38. gün temeller atılıyor. Gerçekten bu kadar hızlı aksiyon almak çok çok kıymetliydi. 1 yıl içerisinde bu konutlarımızın da biz biteceğini biliyoruz, inanıyoruz” dedi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI:

İLK ANDAN İTİBAREN BURADA OLDUNUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da hem temellerin kısa sürede atılmasından dolayı hem de kentsel dönüşüme yönelik desteklerinden dolayı Bakan Kurum’a teşekkür etti: İlk andan itibaren burada olup belediyemizle, valiliğimizle, AFAD'la birlik içerisinde hızlı bir çalışmaya yön verdiniz. Buna öncü oldunuz. Huzurlarınızda bütün Balıkesirli hemşerilerim adına sizlere teşekkür ederim. Aynı zamanda Balıkesir'imiz bir deprem bölgesi. Bu konuyla ilgili sizlerden taleplerimiz oldu. Bunları da olumlu karşılayacağınızı söylediniz. Balıkesir'imizi sizlerle birlikte dirençli ve depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için mücadelemiz var. Bu mücadelede desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum.

BAKAN KURUM, KÖYLÜLERLE BİRLİKTE TEMELLERİ ATTI

Konuşmaların ardından Balıkesir’in Bigadiç ilçesine canlı bağlantı yapıldı. Bakan Kurum, depremde evleri yıkılan köylülerle birlikte butona basarak afet konutlarının temelini attı. Depremde hasar gören evlerin yerine; Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385’i köy evi, 135’i TOKİ konutu, 11’i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı. TOKİ tarafından yapılacak köy evleri 4 farklı tipte olacak ve bu evlere ahırlar da inşa edilecek. Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi’nde sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 100 TOKİ konutu da yine depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilecek.