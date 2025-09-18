Esenyurt Belediyesi kültür merkezini İBB'den geri aldı

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis edilen Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni geri alarak YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı.

Abone ol

Esenyurt Belediyesi, geçen yıl İBB'ye tahsis edilen ancak kapasitesinin çok altında kullanılan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni meclis kararıyla yeniden devraldı.

Belediye, yaz dönemi boyunca herhangi bir eğitim faaliyetinin yürütülmediği kültür merkezinde YKS ve LGS'ye hazırlanan 1500 öğrenciye ücretsiz kurs vermeye başladı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, geçen yıl İBB'nin kullanımındaki kültür merkezinde yaklaşık 300-350 öğrenciye eğitim verildiğini, bu yıl tekrar devraldıkları merkezde kapasiteyi artırdıklarını söyledi.

Şanlıer, "Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz." diye konuştu.