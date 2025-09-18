Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.Abone ol
Bolu-Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.