Aracınızla daha fazla kilometre, kendinize daha fazla zaman ve daha fazla anı: Goodyear UltraGrip Performance 3 kış lastiği daha düşük maliyetle daha çok yol yapılmasına yardımcı oluyor

ADAC'ın, üstün, uzun vadeli performans özellikleri için Goodyear lastiklerine en yüksek notları vermesiyle sürücüler bir sonraki maceralarının kilidini açıyor. Kış yaklaşıp yollar buzlanırken, Goodyear'ın sürücülere mesajı basit: Kış lastiği seçiminizle her yolculuktan daha fazlasını elde edebilirsiniz.



Goodyear'ın UltraGrip Performance 3 kış lastiği, Avrupa'nın en büyük otomobil derneği olan Allgemeiner Deutscher Automobil-Club'dan (ADAC) olağanüstü kilometre performansı, dayanıklılık ve değer açısından en iyi notları aldı.

Goodyear UltraGrip Performance 3 ile lastik ve yakıttan yapılan tesarrufla, evde sakin bir hafta sonu spontane bir maceraya dönüştürebiliyor veya sürücüler bir sonraki yolculuklarına daha önce keşfedilmemiş yüzlerce kilometre ekleyebiliyor.



UltraGip Performance 3: Gerçek yolculuklar için test edildi ve onaylandı

ADAC, Goodyear'ın UltraGrip Performance 3 modelini kilometre performansı ve yakıt verimliliği açısından en üst sıraya yerleştirdi. ADAC'ın en son 2024 testinden elde edilen sıralamalarda UltraGrip Performance 3 öne çıktı:

Öngörülen en uzun kilometre: Etkileyici bir şekilde 57.500 km yaparak en önemli rakiplerini geride bırakıyor.

Üstün yakıt verimliliği: 100 km'de sadece 5,6 l tüketim ile kışa hazır teknolojiler, tasarrufa dönüşüyor.

UltraGrip Performance 3 tasarruf etmekten daha fazlası anlamına geliyor. İlk kış kullanımlarından son kışlarına kadar tutarlı, üst düzey performans sunuyor.

Kış koşullarında olağanüstü yol tutuşu ve güven sunan UltraGrip Performance 3, Snow Protect Teknolojisi ve Wet Grip+ Teknolojisi gibi Goodyear yenilikleri sayesinde lastiği soğuk hava performansı için optimize ediyor ve sürücülerin tüm sezon boyunca kesintisiz yolculukların keyfini çıkarmasını sağlıyor.



Goodyear ile daha fazla seçenek, daha fazla macera

Goodyear'ın, modern araçlar için testlerle kanıtlanmış performansı eşsiz bir ürün ve ebat yelpazesiyle birleştiriyor.



Goodyear, UltraGrip Performance 3, halihazırda sağladığı avantajların ötesinde, kompakt otomobillerden elektrikli araçlara ve SUV'lara kadar toplam 269 farklı ürün çeşidi sunuyor. Bu, daha fazla sürücünün Goodyear'ın ödüllü kış lastiği serisinden yararlanabileceği anlamına geliyor.



Goodyear EMEA Tüketici Teknolojileri Kıdemli Direktörü Ben Glesener, "UltraGrip Performance 3, her tür araçtaki her sürücü için en yüksek güvenlik ve performans standartlarını sunma taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi ve ekledi: "Genişletilmiş ürün yelpazemiz ve sektör lideri kış testi sonuçlarımızla Goodyear, her zamankinden daha fazla sürücünün kış yollarının onları götürdüğü yere ulaşabilmesini sağlıyor."