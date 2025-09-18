BIST 11.271
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı devam ediyor! Son 24 saatte...

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141’e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 288 yaralının getirildiği belirtildi.

Yine son 24 saatte, yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu ölen 9 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, saldırıda yaralanan 33 kişinin de tedavi altına alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 590 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 884 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 513'ü, yaralananların sayısının da 18 bin 414'ü aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 141'e, yaralıların sayısının 165 bin 925'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken 9 binden fazla kayıp olduğu vurgulandı.

