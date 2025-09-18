BIST 11.264
CHP Olağanüstü Kurultayı için kesin karar! Talep reddedildi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddedildi.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

Öte yandan Çankaya İlçe Seçim Kurulu da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.

Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin yargı süreci

CHP'li bir delege, partinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anımsatarak, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'na ait olmasına rağmen bu yetkinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanıldığını belirtti.

Başvurucu delege, kurultay için görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yöneticilerinin de imzasının alındığını ve kurultay kararı için delegelere baskı yapıldığını ileri sürerek, kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, kurultayın iptali adına yapılan başvurunun reddine karar verdi.

Kararda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül'de 662 delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip, parti tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince kurultay için gerekli izni verdiği ifade edildi.

"Olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı" tespitine yer verilen kararda, bu nedenle itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

