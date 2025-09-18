BIST 11.271
İş makinesi fark etmedi! Yaşlı kadının akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı.

Otomobili fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi. Bu sıra araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

