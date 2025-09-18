BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  GÜNCEL

İlber Ortaylı'dan Netanyahu'ya tablet tepkisi: Zaten adam cahil

İlber Ortaylı'dan Netanyahu'ya tablet tepkisi: Zaten adam cahil

Türkiye’den Siloam Yazıtı’nı alamayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef göstermesi tepki çekti. Tarihçi İlber Ortaylı, "Biz de ‘Burası Osmanlı mülküydü, işte burada kitabesi’ diyerek toplayalım her yeri o zaman. Ne hukuki ne tarihi bir meşruiyeti vardır bunların. Zaten adam cahil, Avrupalı da değil, düz Amerikan Yahudilerinden." dedi.

Abone ol

İsrail’in 1998’den beri Türkiye’den defalarca talep ettiği 2 bin 800 yıllık taş tabletteki ‘Siloam Kitabesi’, Netanyahu’nun son açıklamasıyla yine gündeme geldi.

İbranice yazıtı öne sürüp “Kudüs bizimdir” diyen Netanyahu’nun iddiasını tarihçiler ve uluslararası hukukçular anlattı.

ROMALILAR DA MI TOPRAK İSTESİN!

Hürriyet gazetesine konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Netanyahu'ya tepki göstererek, “Kimseye kitabe vermeyiz. Kimse de kimseye vermez zaten. İstediğini almaya alışmış belli ki… Kayser Wilhelm (Alman İmparatoru) istiyordu böyle şeyleri. Ama o zamanlar geçti. Bu ne cüret… Ayrıca o kitabeyi neyin ispatı olarak kullanacakmış? O zaman Romalılar da kalksın gelsin ‘İki bin sene önce buralar benimdi’ deyip her yeri istesin. Antik eserleri duruyor. Biz de ‘Burası Osmanlı mülküydü, işte burada kitabesi’ diyerek toplayalım her yeri o zaman. Ne hukuki ne tarihi bir meşruiyeti vardır bunların. Zaten adam cahil, Avrupalı da değil, düz Amerikan Yahudilerinden. Eğitimini aldığı branştan başka bir şey bilmediği de aşikâr. Türkiye kendinden çalınanları yıllardır sağdan-soldan topluyor. Kendindekini hiç vermez.” dedi.

Tablet bahane propaganda dezenformasyon şahane

İsrail Başbakanı Netanyahu, öncek gün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda yaptığı konuşma tartışma başlatmıştı.

Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.

Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.

Osmanlı eserlerinden birine karşılık Silvan Yazıtı teklifi

Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz’a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

Netanyahu, konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya FIFA'ya Dünya Kupası resti çekti! 'İsrail varsa biz yokuz...'
İspanya FIFA'ya Dünya Kupası resti çekti! 'İsrail varsa biz yokuz...'
Ufuk Özkan sevenlerini korkutmuştu! Hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu...
Ufuk Özkan sevenlerini korkutmuştu! Hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu...
Rapor kullanan işçi bu kurallara uymazsa işten çıkarılabilir
Rapor kullanan işçi bu kurallara uymazsa işten çıkarılabilir
İstanbul'da panik! Balkon çöktü bina tahliye edildi
İstanbul'da panik! Balkon çöktü bina tahliye edildi
Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz
Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!