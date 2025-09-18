BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz

Burak Yılmaz: Trabzon deplasmanında galip gelmek istiyoruz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçta takımına güvendiğini söyledi. Yılmaz, "Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz" dedi.

Abone ol

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

Trabzon'un Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orada futbol oynamak zorundayız. Çünkü sadece savunma yaparak oradan çıkamayacağımızı biliyoruz. O yüzden futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için güzel bir meydan okuma olacak. Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz."

"Sağlam adımlarla gidiyoruz"

Her karşılaşmanın öneminin ayrı olduğunu ve ligde maç maç ilerlemek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler başlamış olabiliriz ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Havaya girmiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı var. Kocaelispor maçının güzelliğini ve tadını bir gün sonrasına kadar çıkardık. Ancak o maç bitti, artık Trabzon maçı için hazırlanıyoruz."

Kocaelispor maçına forvetsiz çıktıklarını hatırlatan Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında da forvet oyuncularının sahada olmayacağını açıkladı. Yılmaz, Boateng'in sakatlığı bulunduğunu, Bayo'nun ise ağrıları nedeniyle riske edilmeyeceğini belirtti.

Yeni transfer Yusuf Kabadayı'nın Kocaelispor maçında formayı ilk kez giydiğini ve üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yusuf hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Ona da güveniyoruz. Sakat oyuncularımın hiçbirini zorlayamam çünkü bütün oyuncularımdan sahada yüzde 100 performans isterim. Oyuncu, sakatlığıyla ilgili bir soru işareti varsa performansını tam veremez. Bu yüzden hazır oyuncularımla devam etmek istiyorum. Bayo ve Boateng bizim için çok önemli futbolcular ama yüzde 100 hazır olmadan ikisini de kullanmayacağım."

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Jose Mourinho'dan Ali Koç'u kızdıracak sözler! Açık açık gönderme yaptı
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
Doktora kafa attı! İzmir'de feci olay
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
İlkin Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavır mı yaptı Ahmet Hakan yazdı
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Buse Terim'e kızından korkutan haber: ''Yaşadığım kalp çarpıntısı bana yeter!''
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi! Kılıçdaroğlu detayı...
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Pelin Karaca'nın katilinin cezası belli oldu!
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği
Garanti BBVA ve T-Soft'tan iş yerlerine dijitalleşme desteği
O para artık basılmayacak! Merkez Bankası bir parayı daha tedavülden kaldırıyor
O para artık basılmayacak! Merkez Bankası bir parayı daha tedavülden kaldırıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversieler ve bölümleri kapatıldı! Açılanlar da var...
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
FED'in faiz kararı sonrası altın coştu! 18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?