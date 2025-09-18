Çiğ süt fiyatlarına zam geldi: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütün tavsiye satış fiyatını 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 19.60 TL olarak belirledi. Bu karar, yüzde 6.8'lik bir artışa işaret ederken, üreticilerin talep ettiği 21 TL'lik fiyatın altında kaldı.

Gıda sektöründe fiyat gelişmeleri yakından takip edilirken, Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatını yeniden revize etti. Konsey, 17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla, 18.35 TL olan mevcut fiyatı 1.25 TL artırarak litre başına 19.60 TL'ye çıkardı. Bu artış, çiğ sütün tavsiye satış fiyatında yüzde 6.8'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu karar, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nin (TÜSEDAD) 21 TL'lik fiyat talebinin altında kalmasıyla dikkat çekti. TÜSEDAD, üretimin devamlılığı ve maliyetlerin karşılanması için en az 21 TL'lik bir fiyatın zorunlu olduğunu belirtmişti.

USK'nın açıklamasında, yeni fiyatın üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu bedellerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Tavsiye fiyata esas alınan yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein oranlarındaki her 0.1'lik değişim için de ± 29 kuruş fark uygulanacak.

Konsey, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Aralık 2025 döneminde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan açıklama şöyle:

"1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."