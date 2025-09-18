Süper Lig'de 6. haftanın maçları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama...Abone ol
Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)