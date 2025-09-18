BIST 11.166
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?

CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler gündemdeki yerini koruyor. Her gün yeni bir belediyenin adı geçse de bazı başkanlar bunu yalanladı. Ancak son zamanlarda daha önce yalanlamasına rağmen AK Parti'ye geçecek iddialarının yer aldığı bir isim dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey... Üstelik kentin iki büyük ilçe belediyesinin de adı bu iddialar arasında yer aldı.

Belediye başkanlarının AK Parti’ye katılımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılımıyla birlikte, partiye katılan belediye sayısı 59’a ulaştı. Kulislerde konuşulanlara göre sayı bu dönem 100’e ulaşabilir.

CHP’den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partiye gelmesi ihtimaline karşı temkinli adım attıkları öğrenildi.

Mustafa Bozbey ismi bir kez daha çıktı

Öte yandan, AK Parti ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP’li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, her an AK Parti’ye katılacaklar arasında CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gösteriliyor. Ona yakın isimler, Bozbey’in AK Parti ile bir süredir temasları olduğunu ifade etti.

Nilüfer Belediyesi ve Osmangazi detayı

Bozbey’in CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğini söyleyen kaynaklar, AK Parti’ye katılımın an meselesi olabileceğini ifade etti. Bu durumda AK Parti yönetimindeki büyükşehir belediyesi sayısı 14’e yükselecek. Kulislerde Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.

