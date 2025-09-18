BIST 11.166
DOLAR 41,33
EURO 48,87
ALTIN 4.835,13
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

Netanyahu'ya tarihi darbe: İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından hükümetin Filistin devletini tanıyacağını bildirdi. İşte detaylar...

Abone ol

İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

Açıklama için Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Karar, aynı zamanda gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak.

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer'la bir araya gelecek Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini de bekliyor.

Haberlerde Filistin devletini tanıma planının Trump'ın gidişi sonrasına bırakma kararının, hükümet üzerindeki baskıya işaret ettiği kaydedildi.

İngiliz basını, Starmer'ın yarın Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağını da bildirdi.

Başbakan Starmer, temmuzda yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca yanlış anlaşıldım dedi
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kulislerden an meselesi diye sızdı! Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi katılıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermediği soru! 'Görüşme' iddialarını yalanladı
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değişti
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değişti
Aziz ihsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı
Aziz ihsan Aktaş'tan Cafer Magiroğlu'na ve Ali Mahir Başarır'a çağrı
Bacağınızda şişlik ve ağrı varsa acele edin! Derin ven trombozu olabilirsiniz
Bacağınızda şişlik ve ağrı varsa acele edin! Derin ven trombozu olabilirsiniz
74 Yıllık şirket krizi aşamadı! Dev şirkete konkordato ilan etti
74 Yıllık şirket krizi aşamadı! Dev şirkete konkordato ilan etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Hakan Çalhanoğlu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı Hakan Çalhanoğlu...
Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası
Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu Rıza Akpolat iddiası
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var
Ali Koç'tan seçim öncesi operasyon iddiası! Hakeme tepki: Bu adam buraya bir daha gelemez
Ali Koç'tan seçim öncesi operasyon iddiası! Hakeme tepki: Bu adam buraya bir daha gelemez
Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu