Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 tane net penaltı var

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 puan kaybettiği ertememe maçına hakem kararları damga vurdu. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, hakem Cihan Aydın'ın 2 penaltıyı vermediğini açıkladı.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 öne geçse de uzatma dakikalarında gelen golle iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fenerbahçe - Alanyaspor maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

6. DAKİKADA NESYRI'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Benim düşüncem herhangi bir ihlal olmadığı yönünde. Futbol içerisinde normal bir şekilde kramponlar yan yana geliyor.

Bahattin Duran: Ayaklar tarafında hiçbir şüphem yok, yerde buluşuyorlar. Ümit'in dikkkatsiz hareketi diyen olabilir dizi de müdahale ediyor. Buna penaltı diyen de olabilir saygı duyarım. Bence devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Ben de devam kararını doğru buluyorum. Savunma oyuncusunun dikkatli davrandığını futbolun doğasında olan bir çarpışma olduğu fikrindeyim.

BROWN'IN MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Archie rakibini itti. Alanyasporlu oyuncunun kolay bıraktığını düşünebilir hakem ekibi. Archie'nin ayağı zemini ararken, kramponunun tabanı değdi, bu tamamen kaza. Alanyaspor lehine faul en doğru karar olurdu. Alanyasporlu oyuncu, Archie'nin kasti bastığını hissetse bacağını tutar. Kafasını tutuyor.

Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncu yere düştükten sonra Archie bir sıçradı. Ayak koordinasyonu bozuluyor ve yere basıyor. Onu sahada hakemler hisseder. Net, acımasızca bir basma olduğunu, bunu bilerek yapıldığını düşünmüyorum. Pozisyon icabı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Faul olduğu net. Bu bir itme. Bu bir faul. Yardımcı hakemin de yardımını beklerim. Topa bakıyor, gözü orada. Cihan Aydın'ın bugün en önemli hatası, buralara çok girerdi, kontrataklarda kendini göstermek için koştu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaşmadı. Archie bilmeden, istemsiz bastıysa faul zaten. İstemli bile yapmış olsa bir kırmızı kartta şiddet, acımasızlık, gaddarlık lazım. Eğer bunu kafaya yüze yapsa, acımasızlık aramayız ama burada aramamamız gerekiyor. Bu pozisyonda bunların hiçbiri yok. Basacağını hissettiği anda diğer ayağına ağırlığını veriyor.

TALISCA'YA YAPILAN MÜDAHALEDE FAUL KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Ben hakemle kesinlikle aynı fikirde değilim faul olmadığını düşünüyorum.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Bülent Yıldırım: Hakem bunu neden değerlendiremedi, pozisyonu çok netti. Çok net, tartışmasız, oyuncunun kendi yüzünü savunurken çarpan top değil. Topu genişletip topu blokluyor. Net tartışmasız penaltı. VAR olmadan hakem değerlendirmeliydi. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru.

Bahattin Duran: Kolla yüz koruma bile artık yok. Kolu yüzünden açık zaten. Doğal olmayan bir şekilde kolunu yukarıda tuttu. Dirseğiyle pazu arasına geldi top. Kol doğal değil. Sahada en iyi görecek kişi hakem ama sahada vermesi beklenir. Doğru VAR müdahalesiyle verilen penaltı.

Deniz Çoban: Şüphe götürmez derecede net bir penaltı. Hakemin vermesi gereken bir penaltı.

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: En-Nesyri'yi Aliti'ye iten Ümit Akdağ. Aliti arkasında ne olduğunu bilmediği için itildiğini iddia etti. Varsa faul, yapan Alanyasporlu Ümit Akdağ. Golde problem yok. Oynatılmış bir avantaj sayarım.

Bahattin Duran: Pozisyonda En-Nesyri ve Aliti'yi izlerseniz yanılırsınız. En-Nesyri neden çarptı? Alanyasporlu Ümit Akdağ, En-Nesyri'yi itti, En-Nesyri kaçınılmaz bir şekilde Aliti'ye çarptı. Benim için pozisyon devam, gol nizami.

Deniz Çoban: En-Nesyri dengesini kaybettiğini fark etti. Geri geri gelirken çarpışmanın etkisini azaltmak için etkiyi azalttı. Dengeyi bozan Ümit Akdağ. En-Nesyri'nin dengesini bozdu ve Aliti'ye temas etti En-Nesyri. Faul yok golde.

FENERBAHÇE'NİN ELLE OYNAMA BEKLEDİĞİ POZİSYON DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, ellerinin aldığı risk cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı.

Deniz Çoban: İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?