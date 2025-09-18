BIST 11.166
DOLAR 41,33
EURO 48,87
ALTIN 4.835,13
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu

Antalya'da 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Abone ol

Manavgat'ın Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi.

Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a gönderme: Provokasonlara cevap vermem
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a gönderme: Provokasonlara cevap vermem
Merkez Bankası POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı
Merkez Bankası POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Aziz İhsan Aktaş’tan CHP’li belediyelerle ilgili bomba itiraf
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu!
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu!
New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı
New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı
Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçnın VAR hakemine tepki
Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçnın VAR hakemine tepki
Yağmur geliyor! Meteoroloji'den 11 için 'sarı kodlu' uyarı
Yağmur geliyor! Meteoroloji'den 11 için 'sarı kodlu' uyarı
Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı
Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de iki günde 40 binden fazla kişi yerinden edildi
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de iki günde 40 binden fazla kişi yerinden edildi
Nuri Şahin'den takımına eleştiri
Nuri Şahin'den takımına eleştiri
Numan Kurtulmuş: Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok
Numan Kurtulmuş: Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok