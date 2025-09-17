Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu’nun baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulduğu açıklandı.

Abone ol

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun baygınlık geçirdiği açıklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, tedavi altına alındı. Yağtu'nun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

ÜNLÜ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuncu Ahu Yağtu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu.

Tetkikleri yapılan Yağtu'nun tedavi süreci başladı. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONULDU"

Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.." ifadeleri kullanıldı.