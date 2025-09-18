Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçnın VAR hakemine tepki

Beşiktaş, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımda "Ne VAR ne yok, Onur Özütoprak" yazıldı. Ayrıca paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın 8. dakikada yaşadığı pozisyonun görüntüsü de yer aldı.

Onur Özütoprak, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü maçta da VAR hakemiydi.