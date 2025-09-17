Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması! Dedikodular gerçek oluyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Jose Mourinho, Benfica'yla görüşmeleri sürdürmek için ülkesi Portekiz'e gitti ve Lizbon'a iniş yaptı.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Lizbon'da basın mensuplarının büyük ilgisini gördü.

"GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN OLACAĞIM SÖYLEDİM"

Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

"BAKALIM, NELER OLACAK GÖRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

EL SIKIŞILDI

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu.

Jose Mourinho ile Benfica arasında gerçekleşecek son görüşmelerin ardından resmi açıklama yapılacak.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda karar alınmıştı.

Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrılmıştı.