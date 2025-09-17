İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de iki günde 40 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in süren saldırıları nedeniyle Gazze'de son iki günde 40 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki durumun her saat daha da kötüleştiğini belirten Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere gelecek 48 saat içinde tekrar zorla "tahliye emri" verdiğini belirtti.

Dujarric, "Binlerce insan, devam eden çatışmalar sırasında kaçmaya çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz ve gördüğünüz gibi yollar tıkalı, insanlar aç ve çocuklar travma geçiriyor." dedi.

Gazze'deki insan hareketlerini izleyen BM ortaklarının pazartesi ve salı günü güneye doğru yaklaşık 40 bin yerinden edilme kaydettiğini vurgulayan Dujarric, ağustos ortasından bu yana ise çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan yaklaşık 200 bin kişinin, saatlerce yürümek zorunda kalarak yer değiştirdiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM Nüfus Fonunun (UNFPA), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının kadınları hastane, doktor ve temiz su olmadan sokaklarda doğum yapmaya zorladığı konusunda uyardığını vurgulayarak, “UNFPA, Gazze’de 23 bin kadının gerekli bakımdan mahrum kaldığını ve her hafta yaklaşık 15 bebeğin tıbbi yardım almadan doğduğunu bildiriyor.” diye konuştu.

“Sahadaki gerçeklerin umutlarımızı baltalamasına izin vermeyeceğiz”

AA muhabirinin, İsrail’in devam eden saldırılarının gelecek hafta toplanacak BM Genel Kurul görüşmelerini nasıl etkileyeceği, üst düzey iki devletli çözüm toplantılarından sonuç beklenip beklenmediği sorusuna Dujarric, sahadaki gerçeklerin farkında olduklarını söyledi.

Dujarric, şöyle devam etti:

“Genel Sekreter, Gazze'de gördüğümüz devam eden çatışmaların, işgal altındaki Batı Şeria'daki devam eden durumun bizi iki devletli çözüm yolundan uzaklaştırdığının gayet farkında. Ancak sahadaki gerçeklerin, gelecekte görmek istediğimiz şeyi görme çabalarımızı ve umutlarımızı baltalamasına izin vermeyeceğiz.”