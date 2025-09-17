BIST 11.166
DOLAR 41,29
EURO 48,88
ALTIN 4.856,19
HABER /  SPOR

Nuri Şahin'den takımına eleştiri

Nuri Şahin'den takımına eleştiri

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fatih Karagümrük müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, takımın başında çıktığı ilk maçta gol yemeden galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Şahin, "Zor bir deplasman ve zor bir stadyum. Gol yemeden galibiyetle başlamak çok önemli. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını bugün gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TAKIMA ELEŞTİRİ

Takımın başında ilk maçına çıkmasıyla birlikte kadro yapısını nasıl bulduğuna dair yöneltilen soruya ise Şahin, "Kaliteli bir takımız var. Çözmemiz gereken bazı konular var. Gidecek çok yolumuz var. Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Oyunu hızlandırmamız lazım. Ceza sahasına daha fazla girmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş: Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok
Numan Kurtulmuş: Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok
Suudi Arabistan ile Pakistan, ortak stratejik savunma anlaşması imzaladı
Suudi Arabistan ile Pakistan, ortak stratejik savunma anlaşması imzaladı
Tedesco'dan dikkat çeken açıklama: Hak etmedik
Tedesco'dan dikkat çeken açıklama: Hak etmedik
Fenerbahçe Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı!
Fenerbahçe Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı!
Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması! Dedikodular gerçek oluyor
Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması! Dedikodular gerçek oluyor
Türkiye'nin "Sıfır Atık Vizyonu" dünyaya yayılıyor
Türkiye'nin "Sıfır Atık Vizyonu" dünyaya yayılıyor
Piyasalar bunu bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Piyasalar bunu bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
İspanya Katolik Kilisesi son bir yılda cinsel taciz mağdurlarından 39'una tazminat ödedi
İspanya Katolik Kilisesi son bir yılda cinsel taciz mağdurlarından 39'una tazminat ödedi
İran: ABD ile dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor
İran: ABD ile dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi
Yılmaz Vural 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin başına geçti
Yılmaz Vural 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin başına geçti
Netanyahu'nun Türkiye'den ısrarla istediği Siloam yazıtı neden önemli?
Netanyahu'nun Türkiye'den ısrarla istediği Siloam yazıtı neden önemli?