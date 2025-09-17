BIST 11.166
HABER /  SPOR

Yılmaz Vural 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin başına geçti

Yılmaz Vural 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibinin başına geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

