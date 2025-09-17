BIST 11.166
İbrahim Kalın ve Ahmed Şara'dan güvenlik zirvesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

