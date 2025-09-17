Yılmaz Vural geri dönüyor! Kolları sıvadı, o kulüple anlaştı

Uzun süredir futbol sahalarından uzak kalan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, 1. Lig ekibi Sarıyerspor ile anlaşma sağladı. Yılmaz Vural, kısa süre içerisinde İzmir'den İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.

Abone ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor, alınan kötü sonuçların ardından genç teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

YILMAZ VURAL İLE ANLAŞMA TAMAM

Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Sarıyespor, son olarak 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'yı çalıştıran Yılmaz Vural ile her konuda anlaşma sağladı. Yılmaz Vural, kısa süre içerisinde İzmir'den İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.

1 YILDIR GÖREV ALMIYOR

26 Ekim 2023'te Menemen FK'daki görevine başlayan 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrılmıştı. Yılmaz Vural, 1 yılı aşkın süredir herhangi bir takımı çalıştırmadı.

LİG PERFORMANSI

Ligde şu ana kadar çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sarıyerspor, sadece 1 puan toplayarak 19. sırada yer aldı.