Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e sert sözler: Cinayet işliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarına tepki gösterdi. Putin'i sınırları test etmekle suçlayan Merz, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'daki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Merz, Rusya Devletbaşkanı Vladimir Putin'i de eleştirdi.

Merz, serbest ticarete ve açık pazarlara karşı çıkan yeni korumacılık nedeniyle Almanya’nın ekonomik modelinin baskı altında olduğunu vurguladı. Alman hükümeti olarak özgürlüğü koruyacaklarını belirten Merz, "Refahı güvence altına alacağız ve toplumda yeni birliktelik sağlayacağız" dedi.

Ukrayna’daki gelişmeleri de değerlendiren Merz, "Rusya tarafından başlatılan savaş, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve NATO'da hissedildi. Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Merz, Ukrayna'nın siyasi egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesini isteyerek, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir. Putin, sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.