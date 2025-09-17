BIST 11.166
DOLAR 41,28
EURO 48,95
ALTIN 4.892,08
HABER /  GÜNCEL

Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e sert sözler: Cinayet işliyor

Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e sert sözler: Cinayet işliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarına tepki gösterdi. Putin'i sınırları test etmekle suçlayan Merz, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'daki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Merz, Rusya Devletbaşkanı Vladimir Putin'i de eleştirdi. 

Merz, serbest ticarete ve açık pazarlara karşı çıkan yeni korumacılık nedeniyle Almanya’nın ekonomik modelinin baskı altında olduğunu vurguladı. Alman hükümeti olarak özgürlüğü koruyacaklarını belirten Merz, "Refahı güvence altına alacağız ve toplumda yeni birliktelik sağlayacağız" dedi.

Ukrayna’daki gelişmeleri de değerlendiren Merz, "Rusya tarafından başlatılan savaş, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve NATO'da hissedildi. Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Merz, Ukrayna'nın siyasi egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesini isteyerek, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir. Putin, sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

 

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu! Yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira verilecek
Akıllara durgunluk veren ölüm! Cebindeki bıçak karnına saplandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının kamp kadrosunu açıkladı! Victor Osimhen...
TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını açıkladı! Kilogramı 120 TL olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs yanıtı
CHP kongresinin itirazına ret
CHP lideri Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
