Akıllara durgunluk veren ölüm! Cebindeki bıçak karnına saplandı

Kırşehir'de bir elektrik tamircisi, merdivenden düştüğü sırada cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

Mucur ilçesindeki bir evde kablo tamiri yapan İ.Ç. (23), merdivenle çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu tamirci ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

