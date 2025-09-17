Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının kamp kadrosunu açıkladı! Victor Osimhen...

BIST 11.226
Anadolu Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlığı bulunan ve antrenmanda yer almayan yıldız futbolcu Victor Osimhen kadroda da yok...

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Kadrodaki isimler belli oldu

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

