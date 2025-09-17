Uzmanlar uyardı: Eli ve ayağı sürekli üşüyenler dikkat! ''Sessiz katil''

Uzmanlar, ellerde ve ayaklarda sürekli soğukluk hissinin çok daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceğini belirtiyor. Konuyla ilgili yapılan önemli açıklamaları sizler içn derledik. İşte ayrıntılar...

İngiliz Kalp Vakfı'ndan (BHF) kıdemli hemşire Regina Giblin, soğuk uzuvların dolaşımla ilişkisini şöyle açıkladı:

Soğuk havalarda damarlar daralıyor, bu da kalp atışını ve tansiyonu yükseltiyor.

Vücut; önceliği beyin, akciğer ve böbrek gibi hayati organlara verdiği için eller ve ayaklar soğuk, solgun ya da morumsu görünebiliyor.

Eğer dolaşım zayıfsa ya da kalp gerektiği gibi çalışmıyorsa bu durum daha da belirgin hale geliyor.

BAŞKA HASTALIKLARIN DA HABERCİSİ OLABİLİR

Soğuk el ve ayaklara yalnızca yüksek tansiyon değil; düşük tansiyon, kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı, tiroit sorunları, diyabet, kansızlık ve hatta stres ya da kaygı da neden olabiliyor.

Ayrıca Raynaud hastalığı da bu şikayetle öne çıkan yaygın rahatsızlıklardan biri. Raynaud'da damarlar aniden daralıyor; parmaklar ve ayak parmakları mavi, beyaz veya mor renge bürünebiliyor.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Giblin, şu durumlarda vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerektiğini vurguluyor:

- Ellerin veya ayakların sıcak ortamda bile sürekli soğuk kalması,

- Ciltte morarma, solukluk ya da benekli görüntü,

- Uyuşma, karıncalanma, ağrı,

- Bacaklarda yara ya da ülser oluşması.

Hipertansiyon, kalp krizi ve felcin en önemli nedenlerinden biri. Ancak belirgin bir semptom göstermediği için genellikle fark edilmeden ilerliyor. Bu yüzden uzmanlar, soğuk el ve ayak şikayetlerinin dikkate alınması ve düzenli tansiyon kontrollerinin yapılması gerektiğini hatırlatıyor.