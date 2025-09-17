Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni ortaya çıktı

Bakırköy'de "Abla sen sorumlu değilsin. Ben hep bahane aradım" yazılı not bırakarak doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu.

Abone ol

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde 19 Temmuz'da Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine Gök'ün ikamet ettiği eve çilingir yardımıyla girildi.

Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi.

Ölüm nedeni ortaya çıktı

Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı. Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İntihar notu bırakmıştı

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.