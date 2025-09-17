BIST 11.187
5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti! Vahşette yeni gelişme

Mersin'in Toroslar ilçesinde 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde 15 Eylül'de 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'yi bıçakla öldüren Revşan D'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, çocuğun cenazesinin Güneykent Mezarlığı'nda defnedildiği öğrenildi.

Toroslar ilçesinde 15 Eylül'de Revşan D, henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesmiş, bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuk hayatını kaybetmişti.

Polis, 4 çocuk annesi Revşan D'yi gözaltına almıştı.

