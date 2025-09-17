BIST 11.187
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı! Victor Osimhen...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Victor Osimhen, antrenmana katılmadı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

