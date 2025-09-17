Ortac Global Kurucusu Murat Ortac, Dubai’ye açılmak isteyenler için bölgenin sunduğu olanakları paylaştı. Ortac, “Dubai’nin serbest bölgeleri yatırımcıların maliyetlerini azaltıyor” dedi.

“Dubai’de serbest bölgelerdeki vergi teşvikleri ve modern altyapı yatırımcıların maliyetlerini azaltıyor” diyen Ortac Global Kurucusu Murat Ortac, Türk girişimcilerin de bu fırsatlardan yararlanabileceğinin belirterek açıklamalarda bulundu.

Dubai serbest bölgesi sunduğu hız, şeffaflık ve vergi avantajlarıyla girişimciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Murat Ortac, "Serbest bölgelerdeki yüzde 100 yabancı mülkiyet imkanı, yatırımcıların güvenle adım atmasını sağlıyor. Küresel finansal entegrasyon, Türk şirketlerine dünya pazarlarına erişim için güçlü bir altyapı sunuyor. Gelecekte de Türk iş dünyasının stratejik büyüme vizyonunda öncelikli bir rol oynayacak” dedi.

‘DUBAİ GİRİŞİMCİLER İÇİN KÜRESEL TİCARET KÖPRÜSÜ KONUMUNDA’

Dubai’nin serbest bölgesinin yatırımcılar için Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan stratejik bir ticaret köprüsü olduğunu söyleyen Ortac, “Dubai serbest bölgesi yalnızca bir iş merkezi değil, aynı zamanda girişimcilerin kısa sürede küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaştığı bir çıkış noktası. Biz de bu noktada yatırımcıların tüm süreçlerini uçtan uca yöneterek uluslararası pazarlara açılmalarını kolaylaştırıyoruz. Bu iş modeli sayesinde Türk şirketleri yalnızca büyümekle kalmıyor, küresel markalaşma yolunda stratejik avantaj kazanıyor. Dubai’nin sunduğu şeffaf regülasyonlar ve modern altyapı, yatırımcıların güvenle adım atmasına imkan tanıyor. Önümüzdeki dönemde bu avantajların Türk iş dünyasının uluslararası vizyonunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

‘GİRİŞİMCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ’

Ortac, “Türk yatırımcılara yalnızca Dubai şirket kurma değil, aynı zamanda uzun vadeli iş stratejilerinde de rehberlik ediyoruz. Muhasebe, vergi beyanı, raporlama ve banka entegrasyonlarıyla girişimcilerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda vergi ve hukuki danışmanlık, pazar araştırması, sektör analizi, vize ve oturma izni gibi hizmetler veriyoruz. Türkçe ve İngilizce sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle iki pazar arasında stratejik bir köprü kuruyoruz. Vizyonumuz, müşterilerimizin Dubai’de sürdürülebilir büyümesini garanti altına almak ilkesi üstüne kurulu. Bu yüzden küresel ödeme altyapılarını doğrudan şirketlere entegre ederek e-ticaret girişimcilerinin dünya çapında hızlı ve güvenli şekilde ödeme almasını sağlıyoruz. Küresel ödeme sistemleri entegrasyonlarıyla dijital finans çözümlerini iş dünyasına kazandırıyor, süreçleri daha esnek ve erişilebilir hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı artırarak girişimcilerin küresel pazardaki varlığını çok daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Ortac son olarak şunları söyledi:

“Girişimcilerin yalnızca Dubai’de değil, tüm Körfez coğrafyasında güç kazanmasına aracılık ediyoruz. Yeni dönemde dijitalleşme odaklı projelere ağırlık vererek, fintek entegrasyonlarıyla iş yapma süreçlerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım bizi sadece bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda yatırımcıların stratejik ortağı konumuna taşıyor. Ayrıca İngiltere, Amerika ve Kıbrıs’ta şirket kuruluşu ve muhasebe süreçleri konusunda da müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz.”