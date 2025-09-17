Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 29 Eylül'de Washington'a gideceğini duyurdu. İki lider, Trump'ın görev süresince dördüncü kez yüz yüze bir araya gelecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği bir basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile 29 Eylül’de Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Netanyahu, davetin önceki gün yaptıkları telefon görüşmesi sırasında iletildiğini belirtti.

Bu görüşme, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana iki liderin dördüncü kez bir araya gelişi olacak. Netanyahu ve Trump’ın, Ortadoğu'daki son gelişmeler, İsrail'in Gazze operasyonları ve bölgesel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.