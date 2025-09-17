Vakıf Katılım, Türk Eximbank ile Katılım Esaslı Alacak Sigortası'nı başlattı

Vakıf Katılım, "Katılım Esaslı Alacak Sigortası" ürünlerinin daha fazla ihracatçıya ulaştırılması için Türkiye'nin resmi ihracat destek kurumu Türk Eximbank ile işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım'ın ihracatçı müşterileri, bu işbirliğiyle ihracat yaptıkları ülkelerdeki ekonomik dalgalanmalardan veya ihracat ya da iç pazarda yerleşik alıcılardan kaynaklı ödeme sorunlarından etkilenmeden, güven içerisinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak kurgulanan, sigorta poliçesinin teminat olarak kullanıldığı ve böylece ihracat finansmanına daha hızlı ve kolay erişim sağlayan Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünleriyle ihracata ve iç pazara yönelik 360 güne kadar vadeli satışlar, Alacak Sigortası teminatı altında gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendirmesine, üretimin ve istihdamın artmasında önemli bir rol oynayan ihracatın gelişimi için atılan adımlara katkı sunmak adına bugüne kadar birçok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti.

Akben, "Bugün de Türk Eximbank ile gerçekleştirdiğimiz Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünleri üzerinden sağlanan iş birliği ile ihracatçı firmalarımızın tahsilat risklerinin azaltılmasına ve nakit akışlarını aksamadan yönetmelerine destek olacağımız için mutluyuz. Ülkemizin ihracat potansiyelini daha da güçlendirerek sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliğinin herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de amaçlarının cari fazla veren bir Türkiye hedefine katkı sağlayacak şekilde ihracatı uluslararası rekabette desteklemek ve Türkiye'den daha fazla mal ve hizmet ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

Katılım Esaslı Alacak Sigortası ile ihracatçılarının yurt içi ve yurt dışında yerleşik alıcılarına yönelik "Faizsiz Bankacılık İlkeleri"ne uygun mal satışlarından doğacak azami 360 gün vadeli alacaklarını da sigortaladıklarının altını çizen Akben, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar faizsiz finansman desteğimizin toplam finansman desteği içindeki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Vakıf Katılım'la imzaladığımız bu protokolün, ihracatçılarımızın tahsilat risklerini azaltmasını, sunulan sigorta poliçelerinin teminatı ile uygun finansman kaynaklarına erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını ve Türk Eximbank olarak hedefimize giden bu yolda bize katkılar sunmasını bekliyoruz. İş birliğimizin başta ülkemiz ve ihracatçılarımız olmak üzere her iki kurumumuza da hayırlı olmasını diliyorum."