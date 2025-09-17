BIST 11.183
DOLAR 41,30
EURO 48,99
ALTIN 4.879,28
HABER /  GÜNCEL

ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı

ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı

ABD'de kapatılması gündemde olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'la ilgili yeni bir karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını öngören yasayı bir kez daha erteledi.

Abone ol

ABD'nin eski başkanı Joe Biden döneminde ‘ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu’ gerekçesiyle 'TikTok' yasası olarak bilinen düzenlemenin senatodan geçmesiyle TikTok'un yasaklanmasının önü açılmıştı. Ancak 20 Ocak'ta göreve seçilen ABD Başkanı Donald Trump, popüler sosyal medya platformunun kapatılmasını 3 kez ertelemişti.

Donald Trump, TikTok’un ABD’li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 3 ay daha uzattı. Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı.

Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasa bir kez daha ertelendi. Kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.

 ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." sözleriyle duyurmuştu.

Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını düşürdü
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını düşürdü
Vakıfbank'ın hisseleri Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt dışına satışa çıkarıldı
Vakıfbank'ın hisseleri Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt dışına satışa çıkarıldı
Terörsüz Türkiye için PKK ile pazarlık mı yapılıyor? AK Parti'den açıklama
Terörsüz Türkiye için PKK ile pazarlık mı yapılıyor? AK Parti'den açıklama
Lassa ateşi paniği yaşanıyor! Ölü sayısı yükseldi...
Lassa ateşi paniği yaşanıyor! Ölü sayısı yükseldi...
Simidin resmi fiyatı 15 lira ama tezgahta başka!
Simidin resmi fiyatı 15 lira ama tezgahta başka!
Sisler içinden aydınlığa kavuştu! Hayatı Medipol sayesinde silbaştan değişti
Sisler içinden aydınlığa kavuştu! Hayatı Medipol sayesinde silbaştan değişti
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Putin askeri forma giydi tüm dünya bunu konuştu!
Putin askeri forma giydi tüm dünya bunu konuştu!
İran'da Mossad ajanlığı suçlamasıyla 1 kişi idam edildi 120 milyon dolar...
İran'da Mossad ajanlığı suçlamasıyla 1 kişi idam edildi 120 milyon dolar...
Ankara'da sürpriz görüşme iddiası! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek
Ankara'da sürpriz görüşme iddiası! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek
Selçuk Bayraktar tarih verdi! Çelik Kubbe ile ülkenin üzerinde kuş uçmayacak...
Selçuk Bayraktar tarih verdi! Çelik Kubbe ile ülkenin üzerinde kuş uçmayacak...
CHP'ye operasyonu kim yaptı? İsmet Özçelik'in yazısı yankı uyandırdı
CHP'ye operasyonu kim yaptı? İsmet Özçelik'in yazısı yankı uyandırdı