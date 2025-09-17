Selçuk Bayraktar tarih verdi! Çelik Kubbe ile ülkenin üzerinde kuş uçmayacak...

Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe'nin tamamlanmasına ilişkin çok net mesajlar verdi. Üçüncü Dünya Savaşı senaryoları konuşulurken tam kapasiteli savunma mekanizması için tarih verdi ve "hazırlıklı olmalıyız" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında yerli entegre hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar "Taaruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çelik Kubbe'yi 2030'a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan TEKNOFEST öncesi katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Teknofest için muazzam bir hazırlık var, iki katı bir hazırlık yaptık. Teknofest'in dizaynı büyülü bir diyar gibi. Teknoloji alanındaki öğrenilmiş birkaç yüzyıldır medeniyetimizin içine işlemiş bir çaresizlik var diyebiliriz. Teknofest'in başarısı gençlerimize, topluma "bende yapabilirim" duygusunu aşılamak oldu. Buradan dünyaya damgasını vuracak girişimlerini çıkacağını görüyoruz.

Savunma sanayimizin son 20 yıldaki başarısı Teknofest'in ana motivasyonu oldu. Teknofest'in başarısı bir özgüven devrimi, bir paradigma dönüşümü, öğrenilmiş çaresizliği kaldıran bir festival. 1 milyon 200 bin öğrenci yarışma için başvurdu. Babam pilot kursuna gidiyordu. Beni bir etkinliğe götürmüştü. Kanıma orada girmişti. Biz bunun gibi yüzlerce hikaye çıkacağını görüyoruz. Bu Çocuğun hayal dünyası genişliyor. Ağabeylerine ablalarına özeniyor. Biz gençleri ülkesinin faydasını sağlayacak eserler yapmasına özendiriyoruz.

ÇELİK KUBBE

Hava savunma dünyanın en zor teknolojilerinden biri. Saldırmak kolay ancak savunmak çok zor. Hava savunma sistemleri açısından ülkemiz her kademeyi geliştirdi. Katmanlı bir şekilde oluyor hava savunma. Bunların her kademesini ASELSAN geliştirdi. Ancak tüm ülkemizi kapsayacak bir hava savunma sistemi henüz geliştirilmedi. Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Aslolan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı var. Taaruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taaruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor.

2030'a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız. 5 nesil Kızılelma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında kamikaze dronelar gibi sistemler ile taaruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli.

KIZILELMA

Kızılelma düşük kapasiteli üretimde. Kızıelma bir anlamda yeniden yapıldı. Tüm iç yapısı değişti. Son nihai protetipini geliştirdik. Amacımız 2026'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılmasını hedefliyoruz. Bambaşka bir nesil olarak yeni bir sayfa oluşturuyor. İnsanlı uçaklara göre daha maliyet etkin bir sistem. Pilotu riske etmeden mücadele edebileceğiz.

BAYRAKTAR TB3

Bayraktar TB3, Kara ve Deniz Kuvvetlerinin envanterine katıldı. Yakın zamanda karadan kalkanı envantere teslim edildi. TB2'ye göre çok daha gelişkin bir motoru var. Kendi yaptığımız motorla uçuyor. Büyük farklardan biri de daha fazla mühimmat taşıyabilmesi. Kısa pistli gemilere inip kalkma kabiliyeti var, havada kalma süresi daha uzun.

İHA'LARIN SAVAŞTAKİ ROLU

Muhabere kaostur. İlk kaybolan şey hakikattir. İHA sistemlerinin en büyük özelliği canlı sistemlerle karar vericilere ne olduğunu tam olarak aktarmaktır. Bayraktar TB2 dünyada en fazla sistemi, yüzlerce tankı, onlarca hava savunma sistemini, yerde duran uçakları bile etkisiz hale getirdi. Bu Asimetrik etkisi bir anlamda.

GAZZE'DE SOYKIRIM

Hemen yanıbaşımızda bir soykırım oluyor. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarında eğitim almış insanların yazdığı makeleleri görüyorsunuz.Bu dünyada her insanın onurlu bir şekilde yaşaması gerektiğini anlamamız gerekir. Şair ne diyor, "Medeniyet tek dişi kalmış canavar" diyor. Bu hal olduğu sürece, insanlığın varoluş serüvine açısından büyük bir tehdit olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu, üzerine düşen iyiliği ve merhameti yapmayacaksa insanlığı çok daha karanlık günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

N-SOSYAL

Şu anda 1 milyon 300 bin kullanıcısı var. Biliyorsunuz, parasını vererek satın aldığınız bütün teknojiler size karşı silaha dönüşebiliyor. Soykırımı eleştirdiğiniz zaman, hemen bütün özellikle Batı'da kuralların ihlal edildiğini yıkıldığını görüyorsunuz. İnsanlık dışı bir tutumla güçlünün haklı olduğu bir düzen olduğunu görüyorsunuz. Tam müreffeh olmamın tek yolu, bu sistemleri millileştirmek ve dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak. N-sosyal sürekli değişerek yoluna devam ediyor. Amacımız dost ve kardeş ülkelerde de kullanılan bir süper aplikasyona dönüştürmek.

YAPAY ZEKA

Hakikat hayatımızdaki en önemli mefhum. Hakikat elbette insan için. Hakikat hep insanlık tarihinde alnı açık bir şekilde savunulan bir mevhum. Bilgi aktarımını referans kaynaklarına dayanarak yapması gerekiyor. Yapay zekaya baktığımız zaman size bilgiyi buralardan derleyip getirebiliyor ama korkunç hatalar yapabiliyor. Düşünün bir süper hızlı tren yaptığınız, bir uçak yaptınız. Ama dengesi çabuk kaybolacaktır. Bu bilgi aktarımında böyle bir durum yaşıyoruz yapay zekada.

KÜRE DİJİTAL ANSİKLOPEDİ

Yeni dijital ansiklopedi Küre'yi hazırlıyoruz. Bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Şu anda 50 bine yakın makale var. Ben benzer girişimlerinin olacağına inanıyorum.

İTALYAN LEONARDO İLE İŞBİRLİĞİ

Bayraktar TB2 ve diğer İHA'ları dünyanın en meşhur İHA'ları şu anda. Avrupa ülkeleri arasında kullanıcıları da var. Avrupa pazarına açılmak amacıyla böyle bir mimari yapıldı. Bu İtalyan hükümetinin de özellikle isteğiydi. Bizlerin de Türkiye'nin de yakın ilişkileri vardı. Leonardo ile yapılan işbirliği Türk savunma sanayi teknolojilerinin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak."