HABER /  POLİTİKA

CHP'ye operasyonu kim yaptı? İsmet Özçelik'in yazısı yankı uyandırdı

Yazar İsmet Özçelik, "CHP'ye operasyonu kim yaptı?" başlıklı yazısında yolsuzlukluk soruşturmaları ve parti içi çekişmelerle sarsılan CHP'ye asıl operasyonun, Ekrem İmamoğlu ve Batı dünyası tarafından yapıldığını iddia etti.

Ana muhalefet partisi CHP, kurultay davaları ve yolsuzluk soruşturmalarıyla zor günler geçiriyor.

CHP yönetimi, partinin bu duruma gelmesinin sorumlusu olarak iktidarı adres gösteriyor. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik ise tartışmaya bambaşka bir bakış açısı getirdi.

Baykal'a kaset komplosunun amacının şimdi daha iyi anlaşıldığını yazan Özçelik, CHP'de yaşananların sorumlusunun toz duman arasında gizlenmeye çalışıldığını savundu.

Özçelik, "CHP’ye operasyonu kim yaptı?" başlıklı yazısında merak edilen sorununun yanıtını böyle veriyor:

İMAMOĞLU OPERASYONU
Ekrem İmamoğlu…

CHP geçmişi fazla değil.

Ama CHP’nin tamamına göz dikti.

ABD, İngiltere, … arkasında.

Onların acelesi onun da acelesi oldu.

Her türlü riski aldı.

İstanbul kongresi …

Büyük kurultay…

Paraysa para…

Belediye kaynaklarının kullanımı…

Amerikanvari bir seçim…

Yöntem önemli değildi.

Her yol mubahtı.

Sonuca odaklanıldı.

Fikir tartışmasına gelince…

Hiç olmadı.

İdeolojisi…

Elbette vardı.

Ama CHP’nin “Altı Ok’u” ile alakası yok

BİR SONRAKİ ADIM
CHP’ye operasyon…

Arkadaki güç açıktı.

Ukrayna, Gürcistan benzeri taktikler.

Turuncu devrimin taşları döşeniyordu.

Bir sonraki adım…

CHP üzerinden Cumhurbaşkanlığı.

Türkiye’nin tepeden ele geçirilmesi…

Medya ayağı, gazetecilerin ayarlanması (!)

CHP’ye yapılan asıl operasyon…

Batı-İmamoğlu operasyonu.

İTİRAFÇILAR
Yolsuzluk davaları…

Tutuklananların yarısı itirafçı oldu.

İtirafçıları inceleyin…

CHP ile ilişkilerine bakın…

Çoğu İmamoğlu ile başlamış.

Bu garip bir durum değil mi?

CHP yönetimi buna ne diyor acaba?

YENİ ARAYIŞLAR
Batı-İmamoğlu operasyonu…

Şu anda başarısız.

Oluşturulan havuz patladı…

Rüşvetler, haksız kazançlar ortalığa saçıldı.

Şimdi yeni arayışlar gündemde.

İlk seçim için düşünülen plan…

“Vekalet” aday seçeneği gündemde.

Bir sonraki seçim hesabı yapılıyor.

