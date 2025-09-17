BIST 11.183
İsrail Başbakanı Netanyahu yine Katar'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hafta önce Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından Katar'a yönelik "sözlü" saldırılarını artırdı.

Yedioth Ahronoth ve Maariv gazetelerinin haberine göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, Katar'a yönelik sert eleştirilerinin olduğunu ve "bunları savaş sırasında ortaya koyduğunu" söyledi.

"Katar isteseydi çok daha güçlü bir baskı kurabilir ve kaçırılan tüm insanlarımızı (İsrailli esirleri) serbest bırakmamıza yardımcı olabilirdi" iddiasında bulunan Netanyahu, Katar'ın, Hamas'la bağlantılı olduğunu, Hamas'ı desteklediğini, Hamas'a ev sahipliği yaptığını ve Hamas'ı finanse ettiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Al Jazeera televizyonunu izleyen insanların orada antisemitizm, antisiyonizm ve yıllardır süren anti-Amerikancılığı göreceğini savundu.

Ülkesinin Katar'a yönelik saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, 11 Eylül 2001 olaylarından iki hafta sonra yayınlanan 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olduğunu dile getirdi.

BMGK'nın, 11 Eylül saldırılarının ardından teröristler "nerede olursa olsun onların etkisiz hale getirilmesi" kararı aldığını ve kararda, teröristlerin, herhangi bir devletin topraklarından sığınma, fon veya koruma alsalar bile terörist muamelesi görmesinin öngörüldüğünü ifade eden Netanyahu, ABD'nin, bu karara dayanarak, terörist olarak nitelendirdiği kişilerin içinde yaşadığı Afganistan'ı, ardından da Pakistan'ı bombaladığını söyledi.

Ortada net bir sonuç olduğunu, Katar'da harekete geçtiklerini ve Hamas'ın sığınacak bir yer bulamadığını ileri süren Netanyahu, bunun, Hamas'ın liderlerine ve İsrail'in her yerdeki düşmanlarına çok güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Katar'la hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığını ve bu konuyla hiç ilgilenmediğini kaydetti.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

