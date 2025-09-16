BIST 11.183
HABER /  SAĞLIK

Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geri ödeme listesinin genişletildiğini duyurarak 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni ilacın listeye eklendiğini açıkladı. Bakan, düzenlemenin kan ürünleri, KOAH, diyabet, antibiyotik ve göz ilaçları gibi birçok alanda hastalara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

BAKAN MEMİŞOĞLU MÜJDEYİ DUYURDU

51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti: "Önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

O İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

