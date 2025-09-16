Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir".

CHP’nin 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ında şaibe iddiaları parti içinde krize neden olurken açılan dava ile gözler çıkacak kararda. CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, şaibeli kurultayı ile gündeme gelen CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Son dönemlerde skandallar ile sık sık gündeme gelen CHP'de "şaibeli kurultay" ayrı bir krize neden oldu. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi 15 Eylül 2025 görüldü.

Bu süreçte CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da göreve dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Davada ara karar çıkmazken duruşma tarihi 24 Ekim 2025'e ertelendiği açıklandı.

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya dair muhalefete ağır eleştirilerde bulundu. Rüşvet karşlığı oy iddialarına vurgu yapan Aslı Baykal "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba?" dedi.

Baykal, mahkemenin vereceği karara ilişkin de "Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir." ifadelerini kullandı.