Katil İsrail Yemen'i vurdu! İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı 12 kez bombaladı

Soykırımcı İsrail, Yemen'i defalarca vurdu. İsrail'in "Hudeyde Limanı'ndaki gemiler derhal tahliye edilsin" uyarısından bir süre sonra, İsrail uçakları Yemen'i vurdu. 12 kez hedef alınan bölgeden dumanlar yükseliyor.

Gazze kent merkezine geniş çaplı saldırı başlatan İsrail, bir yandan tehditler savurduğu Yemen'e saldırdı. İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı.

İsrail'den yapılan açıklamada "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamadan bir süre sonra Yemen'den dumanlar yükseldi. İsrail ordusu, Hudeyde Limanı'na 12 kez saldırı düzenledi.

YEMEN'E 1 HAFTADA 2. SALDIRI

Bu saldırı İsrail'in Yemen'e 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği 2. saldırı oldu. İsrail uçakları, Yemen'in başkenti Sana'yı ve kuzeydeki Cevf kentini vurmuş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

GAZZE'DE ŞİDDETLİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan; Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 46'sı Gazze kentinden olmak üzere 52 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

