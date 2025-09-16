Iğdır'da can pazarı! İki araç çarpıştı: 5 kişi yaralı...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüleri öğrenilemeyen 75 BL 333 plakalı SUV tipi araç ile karşı yönden gelen 36 BL 245 plakalı hafif ticari araç çevre yolunda çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki Z.H. (57), L.H. (62), C.P. (34), H.H. (63) ve F.H. (62) yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tuzluca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.