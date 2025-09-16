BIST 11.120
Iğdır'da can pazarı! İki araç çarpıştı: 5 kişi yaralı...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 75 BL 333 plakalı SUV tipi araç ile karşı yönden gelen 36 BL 245 plakalı hafif ticari araç çevre yolunda çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki Z.H. (57), L.H. (62), C.P. (34), H.H. (63) ve F.H. (62) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tuzluca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

