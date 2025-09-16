BIST 11.113
Sahte kargocudan akılalmaz tuzak! İmza atarken çok dikkat edin

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tayfun B, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kaydı bulunan Tayfun B'nin "PTT üniforması" giyerek adreslere gittiği, hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

Sahte kargocudan akılalmaz tuzak! İmza atarken çok dikkat edin - Resim: 0

Zanlının evinde yapılan aramada, "PTT" ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tayfun B'nin işlediği suçlara ilişkin soruşturma sürüyor.

